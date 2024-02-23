«Замучили бы до смерти»: Небензя о судьбе деда Зеленского при власти внука Небензя: деда Зеленского арестовали бы при нынешней украинской власти

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Если бы принимавший участие в Великой Отечественной войне дед нынешнего украинского президента Владимира Зеленского захотел почтить память своих товарищей, его бы арестовали, избили и бросили в застенки СБУ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя с трибуны Генассамблеи всемирной организации. Он добавил, что предка президента замучили бы до смерти, как это сделали с журналистом из США Гонсало Лирой.

80 лет назад, 22 февраля 1944 года, был издан приказ о награждении командира минометного взвода младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского орденом Красной Звезды за доблесть и мужество, проявленные в ходе освобождения Украины от немецких нацистов. Ему еще не было 20 лет. Если бы сегодня он был жив и захотел почтить память своих однополчан, его бы арестовали, возможно, избили и бросили бы в застенки СБУ, где замучили бы до смерти, как это сделали с американским журналистом Гонсало Лирой, — сказал дипломат.

Небензя заявил, что «такой режим» в стране установил его внук — Владимир Зеленский. Сегодня он, как отметил дипломат, «чествует в качестве героев нацистских преступников и коллаборантов, уничтоживших в годы войны сотни тысяч евреев, поляков, русских и украинцев».

Ранее Небензя заявил, что Запад хотел с помощью «неонацистского и русофобского монстра» в лице Украины ослабить Россию. Кроме того, по его словам, именно Запад помешал мирным переговорам в Стамбуле, из-за чего украинское руководство отказалось соблюдать Минские договоренности, в результате началась СВО.