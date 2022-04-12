Зампред ОП РФ призвал перестать «штамповать штрафы» через дорожные камеры

Камеры на дорогах должны предотвращать ДТП, а не штамповать штрафы, заявил зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов «Парламентской газете». Их установку на самых аварийных участках обсудят в Общественной палате РФ.

90–60–90 сегодня — это не идеальные женские параметры, а организация дорожного движения на участке, где установлена камера. Чётких параметров размещения комплексов ФВФ (фотовидеофиксации. — NEWS.ru) нет. Нужны ли они там, где водители нарушают правила, но не растёт количество ДТП? Может быть, следует изменить правила, чтобы ФВФ не превращалась в систему по штамповке штрафов и зарабатыванию денег на водителях? — задался вопросом Холодов.

Сейчас к дорожным камерам нет одинаковых требований, из-за чего водителям назначают множество необоснованных штрафов, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Если будет принят разработанный в прошлом году закон, который определит единые правила установки и использования, ответственность за нарушение ПДД будет лучше обоснована.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов заявил, что процедуру отмены ошибочных штрафов с дорожных камер нужно упростить. По его словам, сейчас из-за необходимости обращения в суд многие водители не оспаривают штрафы.