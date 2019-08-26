https://static.news.ru/photo/f2034778-c7dd-11e9-b73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москвичей предупредили о минусовых температурах. В середине недели тёплая погода сменится прохладой, местами возможны первые заморозки.

Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине. В ночь на четверг по области местами не исключены первые заморозки, — говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, ночь на четверг будет самой холодной на предстоящей неделе. Температура воздуха в Москве опустится до 5-7 градусов, по области ожидается 2-7 градусов, местами столбики термометров покажут −2 градуса. В дневные часы в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет 17-22 градуса.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей готовиться к резкому похолоданию. По его словам, на столицу идёт очередной арктический циклон, писал News.ru.