Замначальника УФСИН по Подмосковью отправили в СИЗО по делу о взятке Замначальника УФСИН по Подмосковью Талаева отправили в СИЗО по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева отправили в следственный изолятор по делу о взятке, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Задержанный пробудет под стражей до 20 июля.

Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Талаева Владимира Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — говорится в сообщении.

По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД». Telegram-канал SHOT ранее писал, что замначальника подмосковного УФСИН занимался закупками, он приобретал разнообразное имущество: от скребниц для служебных собак до вещей для личного состава и продуктов питания. По информации канала, Талаев может получить до 12 лет лишения свободы.

В четверг, 23 мая суд, постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерала Вадима Шамарина. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. До этого сообщалось, что Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски.