Замминистра транспорта Токарева арестовали по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сторона защиты заявила, что решение суда будет обжаловано. Свою вину Токарев не признал.

Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в постановлении суда.

Адвокат Токарева Илья Стрелков заявил, что его подзащитный полностью отрицает вину во вменяемом ему преступлении. По его словам, это дело непростое и тянется очень долго, оно не касается нынешнего места работы Токарева.

Замглавы Минтранса был задержан 19 января и помещён в изолятор временного содержания. По месту его жительства и работы прошли обыски, в ходе которых были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Токарев в 2016-2018 годах организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и совершил нецелевое расходование средств на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Причинённый его действиями ущерб превышает 523 млн рублей.

Ранее стало известно, что в деле Токарева появились ещё два фигуранта — топ-менеджеры «Спецтрансстроя» Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П. Они также арестованы.