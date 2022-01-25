Замминистра транспорта Токарев снят с поста по собственной просьбе

Арестованный по делу о мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев снят со своего поста. Соответствующее распоряжение правительства от 22 января опубликовано на официальном портале правовой информации.

Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, — сказано в распоряжении.

Ранее Хорошёвский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину Токарев не признал.

Замглавы Минтранса был задержан 19 января и помещён в изолятор временного содержания. По месту его жительства и работы прошли обыски, в ходе которых были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Токарев в 2016–2018 годах организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и совершил нецелевое расходование средств на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. Причинённый его действиями ущерб превышает 523 млн рублей.