Замминистра торговли будут судить за хулиганство в Умуртии

Представитель управления судебного департамента Удмуртии рассказал о судебном процессе над заместителем министра промышленности Дмитрием Овсянниковым, который устроил скандал аэропорту Ижевска. Заседание пройдёт 27 апреля в Завьяловском районном суде.
Материалы уже поступили в суд,
Как писал NEWS.ru, в аэропорту Ижевска замминистра вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Овсянников отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении.
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