Замминистра торговли будут судить за хулиганство в Умуртии

https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель управления судебного департамента Удмуртии рассказал о судебном процессе над заместителем министра промышленности Дмитрием Овсянниковым, который устроил скандал аэропорту Ижевска. Заседание пройдёт 27 апреля в Завьяловском районном суде.

Материалы уже поступили в суд, передаёт РИА Новости. Мужчину обвиняют в нарушении, предусмотренном статьёй о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию силовика.

Как писал NEWS.ru, в аэропорту Ижевска замминистра вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Овсянников отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении.