Замминистра строительства Омской области задержан за взятку

Заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычёва задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Также уголовное дело возбуждено против руководителя коммерческой организации, давшего взятку Сычёву. В домах и на рабочих местах обоих фигурантов проводятся обыски. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв получил от руководителя коммерческой организации взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллиона рублей за покровительство деятельности коммерческой организации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Сычёву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), а руководителю коммерческой организации — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее по обвинению в получении взятки в размере 13 млн рублей задержали заместителя мэра Иркутского района Игоря Кузнецова. Вместе с ним был задержан начальник отдела капитального строительства районного комитета по управлению муниципальным имуществом Евгений Антипов.

В прошлом году Кузнецов и Антипов получили взятку от гендиректора строительной организации за общее покровительство при проведении подрядных работ. Чиновники также обещали принять выполненные работы по муниципальному контракту на строительство здания школы — детского сада в посёлке Большое Голоустное.