Замминистра обороны Тимур Иванов задержан за коррупцию. Что будет с Шойгу?

Фото: Mil.ru/CC by 4.0 via Wikimedia Commons

Тимур Иванов

Это известие, сразу распространенное со ссылкой на СК РФ федеральными телеканалами, прозвучало, как гром среди ясного неба. Только что один из ближайших сотрудников министра Сергея Шойгу штатский генерал Тимур Иванов сидел на коллегии Минобороны в президиуме. А чуть позже его задержали, как было объявлено, по подозрению в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Ближайший сотрудник Шойгу

Тимур Иванов, который во время недолгого губернаторства Шойгу в Московской области занимал пост главы регионального правительства, а до того возглавлял ОАО «Оборонстрой», курировал в Минобороны достаточно, как традиционно считается, коррупционноемкую сферу — военная ипотека, строительство, обеспечение медицинского обслуживания, поддержание и ремонт госпиталей. Словом, мог считаться главным хозяйственником Минобороны. Досужие журналисты всегда считали его самым богатым членом команды министра. В 2019 году Forbs оценил годовой доход семьи генерала в 136,7 млн. рублей.

Естественно, при таких доходах брать взятку в миллион — это повторять «подвиг» Шуры Балаганова, который, получив от Бендера пять тысяч рублей, украл в трамвае кошелек. Была ли эта дань, если действительно была, первой? В этом предстоит разобраться следствию. А в том, что Иванова вели давно, вряд ли кто-то сомневается. Как и в том, что фигура такого государственного масштаба могла быть задержана без ведома министра и президента.

Что известно о семье арестанта

Видимо, уже 24 апреля суд даст санкцию на арест генерала и его помещение в СИЗО. Понятно, что в деле появятся дополнительные фигуранты, как из числа военных, так и штатских подрядчиков. Между тем, в Сети циркулировало немало информации о роскошном образе жизни семьи генерала, о его жене, якобы светской львице, которая уже после начала СВО, по неподтвержденной информации, сумела отправиться развлечься за границу.

Неприкасаемых теперь нет. От слова совсем

Естественно, первые же появившиеся комментарии касались возможного влияния такого задержания на судьбу самого министра Шойгу, позиции которого еще вчера казались абсолютно непоколебимыми. Тем более, что через пару недель, после инаугурации президента, грядет перетряска всего правительства с возможными отставками. Однако вряд ли авторитету Сергея Кожугетовича что-то угрожает, хотя в его ближайшем окружении и могут появиться новые люди с самыми широкими полномочиями.

А вот сигнал того, что даже в ситуации продолжающейся СВО не может быть абсолютно никаких неприкасаемых, дан очень мощный. Впрочем, он может трактоваться и как осознание того, что на поле боя ничего еще не решено, стране предстоит напряженная борьба за свое выживание как суверенного государства, а потому в системе не может быть больше «слабых звеньев», служащих постоянным раздражающим фактором в обществе.