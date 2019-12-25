https://static.news.ru/photo/3e332398-27bf-11ea-9db5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Шевцова Фото: Минобороны России/vk.com

В отношении военнослужащих в отставке пока не принимались никакие решения. Об этом сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, отвечая на вопрос, каким образом пенсионная реформа повлияет на выплаты военным пенсионерам.

Шевцова в интервью «Известиям» пояснила , что пенсия выплачивается в привязке к денежному довольствию военнослужащего.

Сейчас военные с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении имеют возможность выхода на ведомственную пенсию, — напомнила замминистра.

Однако, по её словам, оклады военных изменятся в ближайшие годы. С 1 октября 2020 года зарплата военнослужащих вырастет на 3%, а в октябре 2021-го — ещё на 4%.

Закон о постепенном повышении пенсионного возраста в России до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин был принят осенью 2018 года. Согласно новым правилам, предусмотрена индексация страховых пенсий с 2019 года в среднем на одну тысячу рублей в год, но затрагивает это только неработающих пенсионеров.

Как писал NEWS.ru, 44% россиян считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе.