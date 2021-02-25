Заммэра назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/e18615c8-7741-11eb-a6b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительная часть ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, может быть снята в Москве к лету. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Заммэра заметил, что при сохранении текущей ситуации с распространением COVID-19 достаточно скоро сможет вернуться на прежние позиции гостиничный бизнес. Ефимов подчеркнул, что уже снято большинство ограничений по культурно-массовым мероприятиям — растёт как количество посетителей, так и выручка предприятий.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса. Он добавил, что в настоящее время пандемия идёт на спад.

Как писал NEWS.ru, вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. По словам российского специалиста, это действительно возможно, так как имеются основания для «веры» в победу над распространением болезни.