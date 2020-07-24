Заммэра Назрани может стать фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/08f8fffe-cdc8-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Прокуратура усмотрела в действиях заместителя главы администрации Назрани признаки преступления и направила в следственные органы материалы для решения вопроса об открытии уголовного делопроизводства. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как было установлено, заместитель главы администрации Назрани в отсутствие законных оснований издал и подписал распоряжение главы администрации города о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка, в то время как на указанном земельном участке на момент проведения торгов располагались объекты незавершённого строительства, — сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве пояснили, что в 2019 году по результатам проведения торгов и на основании постановления между заместителем мэра Назрани и одним из жителей города был заключён договор аренды земельного участка площадью более 5,5 тыс. кв. м под строительство двухэтажного детского развлекательного центра с созданием парковой зоны.

В действиях должностного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй «Превышение должностных полномочий» УК РФ, — отметили в прокуратуре.

Материалы проверки уже направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как писал NEWS.ru, ранее суд лишил мэра Саяногорска водительских прав за пьяную езду.