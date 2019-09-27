https://static.news.ru/photo/6795cb64-e1dd-11e9-b13b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Реконструкцию Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) выполнили на 85%. Полностью работы планируется завершить к 2021 году, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Модернизация автотрассы предполагает обустройство новых проездов-дублёров и расширение узких участков полотна, передаёт ТАСС .

Сейчас мы занимаемся реконструкцией развязки на Волоколамском шоссе, в районе Капотни и на пересечении с Осташковским шоссе, — уточнил заммэра.

По словам Хуснуллина, с 2011 года на МКАД реконструировано 14 развязок. По прогнозам, после завершения реконструкции пропускная способность трассы увеличится на 25%. Помимо этого, улучшится транспортная ситуация и на автодорогах, прилегающих к кольцевой автостраде.

Как писал News.ru, Хуснуллин также подтвердил, что Некрасовскую линию Московского метрополитена достроят до конца текущего года.