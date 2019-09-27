Реконструкцию Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) выполнили на 85%. Полностью работы планируется завершить к 2021 году, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Модернизация автотрассы предполагает обустройство новых проездов-дублёров и расширение узких участков полотна, передаёт
Сейчас мы занимаемся реконструкцией развязки на Волоколамском шоссе, в районе Капотни и на пересечении с Осташковским шоссе, — уточнил заммэра.
По словам Хуснуллина, с 2011 года на МКАД реконструировано 14 развязок. По прогнозам, после завершения реконструкции пропускная способность трассы увеличится на 25%. Помимо этого, улучшится транспортная ситуация и на автодорогах, прилегающих к кольцевой автостраде.
Как писал News.ru, Хуснуллин также подтвердил, что Некрасовскую линию Московского метрополитена достроят до конца текущего года.