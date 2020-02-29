https://static.news.ru/photo/a3bcaaee-5ad8-11ea-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Второй участок Некрасовской линии столичной подземки готов на 99%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что в настоящее время строители завершают монтаж и отладку систем, которые связаны с управлением движением, обеспечением пожарной безопасности, работой эскалаторов, вентиляции и тоннельных сооружений.

Бочкарёв отметил, что ввод в эксплуатацию данного участка метро является «самой приоритетной задачей». Он добавил, что движение по всей линии будет открыто в марте, а точную дату пообещал назвать на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Первый участок Некрасовской линии был открыт в июне 2019 года. Его протяжённость составляет 7,9 км. Длина второго участка — 11,7 км. На нём будет пять станций.

Ранее NEWS.ru писал, что строители рассматривают несколько вариантов соединения Калининской и Солнцевской веток метро в центре столицы. Предполагается, что работы не потребуют закрытия действующих станций.