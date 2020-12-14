Заммэра Москвы рассказал о потенциале столичного здравоохранения

https://static.news.ru/photo/ce512798-3dff-11eb-95bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ефимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запас прочности в системе здравоохранения Москвы даёт возможность не вводить новые ограничения по COVID-19, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, снятие ограничений — это не управленческое решение. Вопрос упирается в эпидемиологическую ситуацию, которая наблюдается в столице.

На сегодняшний момент мы видим, что запаса прочности в нашей системе здравоохранения достаточно, чтобы не вводить дополнительные ограничения, — отметил Ефимов, слова которого приводит РИА Новости.

Он также заверил, что соблюдение установленных ограничений по COVID-19 позволит сдержать распространение заболевания.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил Сергей Собянин. При этом он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.