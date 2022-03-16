Заммэра Москвы описал степень реконструкции станции МЦД «Каланчёвская»

Реконструкция станции МЦД «Каланчёвская» в центре Москвы закончена на 59%, заявил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв изданию argumenti.ru. Сейчас строят вторую пассажирскую платформу и пассажирский вестибюль, отметил он.

В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги «Каланчёвская» — «Курская», включая сам остановочный пункт «Каланчёвская». В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%, — сказал Бочкарёв.

Он добавил, что станция будет важным транспортным узлом и объединит маршруты МЦД-2 с МЦД-4. Удобнее станет пересадка на метро и наземный транспорт, улучшится связь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами, сообщил Бочкарёв.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что программа по развитию транспортной инфраструктуры столицы предусматривает строительство линий и станций метро, развитие улично-дорожной и железнодорожной сетей. А до конца 2022 года должно быть завершено строительство Большой кольцевой линии, отметил он.

Также сообщалось, что пассажиры МЦД совершили более 4 млн бесплатных пересадок с МЦД на МЦК или метро по карте «Тройка» в январе. За всё время работы МЦД было использовано свыше 105 млн бесплатных пересадок.