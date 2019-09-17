https://static.news.ru/photo/997ab58a-d93c-11e9-8900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков назвал причину, по которой на территории столицы постоянно меняют плитку.

Он сказал, что в этом виноваты «бракоделы, которые её положили».

По словам Бирюкова, московские власти расстаются с «нерадивыми» компаниями и больше с ними не работают, а дальнейшая перекладка идёт за счёт столичной администрации.

Плитку в Москве кладут с термообжигом, поэтому в зимнее время она скользит меньше асфальта. А если асфальт положили с браком, то перекладка идёт за счёт бракодела, — сказал заместитель мэра столицы в эфире радиостанции «Вести FM».

Также Бирюков рассказал, что из-за широких тротуаров пешеходный трафик в столице вырос на 26 процентов и теперь гораздо больше людей могут наслаждаться красотами города.

Ранее News.ru писал, что руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев прокомментировал публикацию РБК о том, что в городе слишком часто меняется асфальт на дорогах. По его словам, темпы ремонта дорог не превышают установленных нормативов.