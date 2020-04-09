Мэрия Москвы: больницы в столице работают на пределе

https://static.news.ru/photo/2d1b6cd2-7b20-11ea-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские больницы работают на пределе своих возможностей. Количество госпитализаций за последние дни резко выросло. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза, с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи. Вместе с ростом тяжёлых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение, — цитирует её «Вечерняя Москва».

По её словам, на лечении в столичных медучреждениях находятся более 6,5 тысячи больных коронавирусом. У свыше 85% госпитализированных диагноз «пневмония».

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.