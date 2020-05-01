Замглавы Воскресенского УМВД задержан за получение взятки

https://static.news.ru/photo/fd232ef0-8be8-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взятку в 100 тысяч рублей вымогали у подозреваемого замглавы Воскресенского УМВД и следователь полиции. Оба задержаны.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области, полицейский со своей подчиненной вымогал у подозреваемого 100 тысяч рублей за неизбрание более строгой меры пресечения.

Заместителю начальника УМВД России по Воскресенску предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, инспектора ГИБДД в Кургане уволили за получение взятки. Сотрудник правоохранительных органов получил набор роллов стоимостью 1050 рублей. Взятку он получил спустя пять дней после остановки водителя без полиса ОСАГО и прав. Работник ДПС не стал привлекать шофёра к ответственности, так как они договорились о незаконном возмещении.