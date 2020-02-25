https://static.news.ru/photo/b96da12a-57d3-11ea-841f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежат только одна квартира и комната в общежитии. Остальные жилые площади находятся в собственности у его родителей.

Родственники являются индивидуальными предпринимателями, отметил он. Сам сотрудник ДПС уверяет, что был участником сделок по приобретению недвижимости только по доверенности, передаёт НТВ.

Его отец Николай Качкин называет обвинения в адрес сына чёрной завистью и клеветой. По его словам, особняк площадью 270 квадратных метров был построен в 1992 году на зарплату директора мебельного комбината. Сейчас пенсия мужчины составляет 15 тысяч рублей, однако он также получает доходы от автомойки и пункта технического осмотра автомобилей.

Местное МВД не видит оснований для увольнения Качкина, так как квартиры принадлежат его родственникам.

Накануне областная прокуратура потребовала изъять у замглавы ГИБДД 22 квартиры, общая стоимость которых оценивается в 50 млн рублей.

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