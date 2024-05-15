Замглавы РЖД Тони отправили в отставку Олег Тони освобожден от поста замглавы РЖД из-за перехода на новую должность

Фото: Агентство «Москва»

Замгендиректора РЖД Олег Тони освобожден от поста в организации в связи с переходом на другую работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. В РЖД Тони курировал развитие транспортных узлов в Москве и Санкт-Петербурге.

Олег Тони освобожден от обязанностей заместителя генерального директора и члена правления РЖД в связи с переходом на другую работу, — сообщили в компании.

Уточняется, что Тони возглавит ООО «ВСМ Две столицы», которое будет курировать проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Его кандидатуру одобрили все участники проекта.

В России пока нет железных дорог, которые можно квалифицировать как ВСМ. Понятие подразумевает специализированную двухпутную железнодорожную линию, которая позволяет эксплуатировать поезда со скоростями 200–400 километров в час. Магистраль между Москвой и Петербургом планируют запустить в 2028 году.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что путь до Черного моря сократится за счет скоростной железнодорожной магистрали. По его словам, новую скоростную трассу уже начали строить до Санкт-Петербурга. В проект РЖД также входит расширение Байкало-Амурской магистрали, отметил парламентарий.