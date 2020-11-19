Замглавы правительства Подмосковья отправили под арест

https://static.news.ru/photo/e49a0646-2a7c-11eb-8dad-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Куракин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Басманный суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и двух его предполагаемых сообщников — Владислава Холодкова и Максима Ана.

Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Куракин, Ан и Холодков пробудут в СИЗО как минимум до 17 января. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Куракина и его возможных сообщников задержали после обысков и допросов 10 ноября, передавал NEWS.ru. Следователи считают, что чиновник занимался противоправной деятельностью во время работы начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ. Два других задержанных лица занимали должности в этом же департаменте.

Куракин заменил в департаменте в 2012 году Евгению Васильеву, которая впоследствии была осуждена за хищения.