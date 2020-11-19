Замглавы правительства Подмосковья отправили под арест

Басманный суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и двух его предполагаемых сообщников — Владислава Холодкова и Максима Ана.
Об этом ТАСС
Куракина и его возможных сообщников задержали после обысков и допросов 10 ноября, передавал NEWS.ru. Следователи считают, что чиновник занимался противоправной деятельностью во время работы начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ. Два других задержанных лица занимали должности в этом же департаменте.
Куракин заменил в департаменте в 2012 году Евгению Васильеву, которая впоследствии была осуждена за хищения.