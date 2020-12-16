Замглавы МВД: легально продавать наркотики в России не будут

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МВД и другие российские правоохранительные органы перекрыли массовое поступление наркотиков из Афганистана, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

Он подчеркнул, что наркотики на сегодня являются одним из самых страшных явлений в жизни человека.

Благодаря МВД, другим правоохранительным органам госбезопасности у нас эта проблема не настолько остра, как в соседних странах. Нам удалось если не остановить, то перекрыть полностью массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане, — отметил Зубов.

По его словам, также существует проблема синтетических наркотиков. Россия борется с ними и находится в диалоге с полицией других стран.

Это большое зло. В целом мировой доход от наркотиков — сотни миллиардов долларов. Наркомания — это болезнь, но те, кто это стимулирует, — преступники, потому что они способствуют развитию болезни, — сказал замглавы МВД.

Зубов добавил, что подрастающее поколение должно оценить, что в мире на уровне политики отдельных стран наблюдается тенденция легализации наркотиков. По его словам, в настоящее время эта наркокультура развивается и её пытаются внедрить в Россию. Однако российские власти последовательно отстаивают «позицию нулевой терпимости».

Легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем, — подчеркнул он в интервью проекту «Лично — детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и Детским общественным советом (ДОС).

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект об увеличении административных штрафов за пропаганду или рекламу наркотиков в Интернете.