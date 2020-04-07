Замглавы Минпромторга оправдался за скандал в аэропорту Ижевска

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Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников, в отношении которого был составлен административный протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска, заявил, что выполнил все требования авиационной безопасности.

Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска. Это называется перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно, — рассказал ТАСС чиновник.

По его словам, в Ижевск он летал, чтобы навестить отца. В данное время Овсянников находится в Москве на рабочем месте.

Как писал NEWS.ru, сотрудники транспортной полиции в аэропорту Ижевска составили административный протокол на замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Чиновник начал перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал.