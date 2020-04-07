Замглавы Минпромторга оправдался за скандал в аэропорту Ижевска

Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников, в отношении которого был составлен административный протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска, заявил, что выполнил все требования авиационной безопасности.
Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска. Это называется перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно, — рассказал ТАСС чиновник.
По его словам, в Ижевск он летал, чтобы навестить отца. В данное время Овсянников находится в Москве на рабочем месте.
Как писал NEWS.ru, сотрудники транспортной полиции в аэропорту Ижевска составили административный протокол на замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Чиновник начал перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал.
Видеозапись, на которой похожий на Овсянникова человек спорил с сотрудниками аэропорта и нервно проходит через рамку металлодетектора, опубликовал Пятый канал. По информации ресурса, замминистра ругался матом на сотрудников служб авиационной безопасности и сначала отрицал связь с инцидентом в ижевском аэропорту.