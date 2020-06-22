Замглавы Минкомсвязи назвал одну из причин разблокировки Telegram

https://static.news.ru/photo/82f62f38-b48d-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волин Фото: minsvyaz.place/facebook.com

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что одной из причин принятия решения о разблокировке мессенджера Telegram стала невозможность его блокировки.

Об этом он сказал в ходе онлайн-дискуссии клуба «Валдай» «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020». По его словам, решение было принято в связи с невозможностью технической блокировки мессенджера.

Кроме того, как отметил Волин, представители Telegram начали активно сотрудничать с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркоманией в своей среде, передаёт ТАСС.

18 июня 2020 года Роскомнадзор официально перестал пытаться заблокировать мессенджер, аудитория которого в России за два года блокировок лишь возросла. По данным Telegram, сейчас она составляет 30 млн человек.

В связи с разблокировкой мессенджера российские мобильные операторы вновь начали включать его в тарифы, позволяющие абонентам пользоваться подобными приложениями без ограничений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минкомсвязи РФ сообщили, что никогда не предпринимали попыток блокировать Telegram и даже не выступали с подобными инициативами. Решение же суда о блокировке мессенджера было принято из-за того, что его основатель Павел Дуров отказался передать в ФСБ ключи шифрования.