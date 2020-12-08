Замглавы лоукостера «Победа» уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

https://static.news.ru/photo/48c6d7b0-3951-11eb-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На совете директоров авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», было принято решение уволить заместителя гендиректора из-за акции в поддержку футболиста сборной России Артёма Дзюбы.

После истории в небе над Нефтекамском, когда самолёт авиакомпании пролетел по траектории, похожей на фаллический символ, гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову был объявлен выговор.

Вопрос об «авиационном событии» с участием самолёта «Победы» 11 ноября рассматривался на совете директоров среди прочих вопросов повестки дня, — сообщил РБК собственный источник.

Какой именно заместитель Калмыкова «освобождён от занимаемой должности», при этом не уточняется. Представитель «Аэрофлота» подтвердил информацию об увольнении, но от комментариев отказался.

Как писал NEWS.ru, Boeing авиакомпании «Победа» рейсом из Москвы в Екатеринбург начертил в небе траекторию, напоминающую по форме мужской половой орган. Таким образом руководство лоукостера решило выразить поддержку Артёму Дзюбе, оказавшемуся в центре скандала с интимным видео. Boeing отклонился от курса и из-за этого своей должности мог лишиться глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Сам он уже подтвердил Росавиации, что акция была задумана в поддержку футболиста.

Выяснилось также, что пилоты Boeing не виноваты, так как просто следовали по точкам, намеченным руководством. Отмечается, что Росавиация по итогам расследования квалифицировала произошедшее как авиаинцидент. Она направила главе «Аэрофлота» рекомендации оценить компетентность Калмыкова и передать отчёты о служебной проверке в правоохранительные органы.