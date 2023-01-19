Названы дата и место прощания с Курковой Прощание с тележурналисткой Бэллой Курковой пройдет в Преображенском храме в Петербурге 23 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с российской и советской тележурналисткой Бэллой Курковой состоится в следующий понедельник, 23 января, рассказал ТАСС заместитель руководителя канала «Россия-Культура» Александр Ефимович. По его словам, церемония пройдет в Преображенском храме в Санкт-Петербурге. Прощание запланировано на 12:00.

Прощание с Бэллой Алексеевной Курковой пройдет в понедельник, в 12 часов дня. Отпевание будет в Преображенском храме Санкт-Петербурга, — сказал Ефимович.

Он добавил, что журналистку похоронят на Смоленском кладбище.

Информация о кончине Бэллы Курковой появилась 19 января. Причины смерти журналистки не раскрывались.

Карьера Курковой началась в 1960-е годы, после окончания факультета журналистики Ленинградского университета. С 7 июня 1991 по 3 июля 2000 года Куркова работала директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. В октябре 1992 года журналистка стала председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия», которая позднее была переименована в гостелерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал», которую она возглавила и где проработала до 1995 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки.