https://static.news.ru/photo/cddb7484-2623-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместителя начальника управления ГИБДД Балашихи арестовали по подозрению в получении взятки от бизнесмена.

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передаёт сообщение представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий ТАСС.

Мужчина в период с апреля 2015 года по февраль 2018 года получил от генерального предпринимателя не менее 250 тысяч рублей за покровительство его деятельности, которая связана с содержанием уличной и дорожной сети подмосковной Балашихи.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.