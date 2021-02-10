Замглавы ГД сравнил акцию Навального с фонариками со Второй мировой

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Заместитель председателя Государственной думы, единоросс Пётр Толстой прокомментировал призыв штаба политика Алексея Навального включить фонарики на телефонах во дворах жилых домов в День всех влюблённых. Он сравнил это с действиями коллаборационистов во время блокады Ленинграда во Второй мировой войне.

Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации, — заявил он.

По его словам, сценарии «невоенного свержения власти» давно описаны и в России пытаются реализовать один из них. Он призвал ввести в России национальную идеологию и получить «информационный суверенитет».

Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Хватит защищаться! Надо идти вперёд! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй — до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами, — сказал депутат.

Он назвал сторонников Навального «интернет-власовцами», придерживающимися стратегии Запада по отношению к России. Толстой заметил попытки «расшатать ситуацию изнутри» через акции протеста, делая ставку на «прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодёжь» и пытаясь лишить Россию истории.

Атаки на главу государства, на президента [Владимира] Путина — всё это мы в нашей стране помним. История повторяется. Только вместо пломбированного немцами вагона — самолёт без досмотра и псевдорасследования про биллинг гульфика, — добавил он.

Кроме того, он поразился поведением «жеманного блогера» (Навального) на суде по делу о клевете. Он назвал слова политика, обращённые ко всем участникам ролика в поддержку поправок к Конституции, в том числе ветерану, «кощунством и атакой на историю».

Такое заявление он сделал в ходе заседания парламента, трансляция которого идёт на сайте Госдумы.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 февраля (День всех влюблённых) новую акцию протеста. Он призвал россиян выйти в определённое время во дворы своего дома, включить фонарики на телефоне и направить их вверх. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесли постановление суда о его аресте.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.