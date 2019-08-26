Каждый десятый мужчина из числа тех, что находятся в местах лишения свободы, заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
Ситуация с женщинами ещё сложнее. В российских тюрьмах носителем ВИЧ является каждая пятая заключённая.
Женщин я теперь боюсь. Все они пришли не с Луны. Они пришли с воли, — сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вместе с тем, он отметил, что за год смертность от ВИЧ среди заключённых снизилась на 34%.