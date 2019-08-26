https://static.news.ru/photo/15391b74-c814-11e9-9769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Каждый десятый мужчина из числа тех, что находятся в местах лишения свободы, заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Ситуация с женщинами ещё сложнее. В российских тюрьмах носителем ВИЧ является каждая пятая заключённая.

Женщин я теперь боюсь. Все они пришли не с Луны. Они пришли с воли, — сказал Максименко в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Вместе с тем, он отметил, что за год смертность от ВИЧ среди заключённых снизилась на 34%.

Ранее News.ru писал, что количество пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России за 10 лет увеличилось почти в 1,5 раза.