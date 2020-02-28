https://static.news.ru/photo/7e0eb604-5a27-11ea-8d65-fa163e074e61_660.jpg Ольга Епифанова Фото: duma.gov.ru

Заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова прокомментировала идею о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. По её словам, женщинам нужно оставить право на принятие решений и возможность их исполнения.

Она отметила, что в стране нет достаточного числа центров помощи в кризисных ситуациях, передаёт ТАСС. Кроме того, запрет на прерывание беременности приведёт к увеличению смертности и криминальных действий, а не к решению демографических проблем.

Решение об искусственном прерывании беременности может приниматься не только по желанию будущей матери, но и по вполне объективным медицинским показаниям. Разделить эти потоки, на мой взгляд, нереально. Да и с точки зрения борьбы с коррупцией шаг совсем недальновидный, — подчеркнула она.

Кроме того, она высказалась против запрета на искусственное оплодотворение (ЭКО), так как зачастую это единственный способ родить ребёнка и сохранить семью.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Виталий Милонов высказался за включение запрета на аборты в Конституцию РФ. По его мнению, ребёнок имеет право на защиту не только после рождения, но и до него. За ограничение прерывания беременности также выступает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Против этой идеи высказался член ГД Борис Менделевич. Он пояснил, что в ряде случаев аборт может проводиться по медицинским показаниям, когда роды представляют угрозу для жизни женщины. Кроме того, бывает, что женщины беременеют в результате изнасилований.