Заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова прокомментировала идею о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. По её словам, женщинам нужно оставить право на принятие решений и возможность их исполнения.
Она отметила, что в стране нет достаточного числа центров помощи в кризисных ситуациях,
Решение об искусственном прерывании беременности может приниматься не только по желанию будущей матери, но и по вполне объективным медицинским показаниям. Разделить эти потоки, на мой взгляд, нереально. Да и с точки зрения борьбы с коррупцией шаг совсем недальновидный, — подчеркнула она.
Кроме того, она высказалась против запрета на искусственное оплодотворение (ЭКО), так как зачастую это единственный способ родить ребёнка и сохранить семью.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Виталий Милонов высказался за включение запрета на аборты в Конституцию РФ. По его мнению, ребёнок имеет право на защиту не только после рождения, но и до него. За ограничение прерывания беременности также выступает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Против этой идеи высказался член ГД Борис Менделевич. Он пояснил, что в ряде случаев аборт может проводиться по медицинским показаниям, когда роды представляют угрозу для жизни женщины. Кроме того, бывает, что женщины беременеют в результате изнасилований.
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