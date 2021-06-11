Второго за неделю чиновника Минобрнауки задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/35f2e1aa-cb74-11eb-bade-96000091f725_660.jpg Роман Коровин Фото: minobrnauki.gov.ru

Силовики задержали замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки) Романа Коровина по делу о мошенничестве в крупном размере, передаёт ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы, где чиновнику изберут меру пресечения. Это уже второй сотрудник ведомства, задержанный за неделю.

[Роман] Коровин проходит по делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 159.2 («Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору»). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства журналистам рассказали, что задержание Коровина по делу о крупном мошенничестве не связано с его работой в министерстве. Ст. 159.2 УК РФ предполагает тюремный срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Накануне Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки. Предполагается, что чиновник получил денежные средства за покрывательство незаконной деятельности.

Ранее в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих госзакупках.