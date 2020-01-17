https://static.news.ru/photo/e9064ed6-3934-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Ринат Бадаев Фото: city-yaroslavl.ru

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев арестован по подозрению в получении крупной взятки. Под стражей он пробудет до 15 марта.

По сведениям местных СМИ, летом 2019 года чиновник предложил местной юрфирме свою помощь в заключении договора с муниципальным предприятием ЖКХ. Цена контракта составляла 12 млн рублей. За оказание содействия Бадаев якобы попросил выплатить ему десятую часть этой суммы, но получил только 390 тысяч рублей.

В правоохранительных органах пока от комментариев на данную тему воздерживаются. В мэрии города рассказали «Интерфаксу», что незадолго до ареста Бадаев уволился по собственному желанию. На момент задержания он уже не являлся заместителем главы администрации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приамурье задержан директор водохранилища. Его подозревают в получении взятки в 930 тысяч рублей, которая являлась частью незаконного вознаграждения в 2 млн рублей.