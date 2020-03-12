https://static.news.ru/photo/3f4256b2-647a-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной смерти мужчины, который после возвращения из Италии был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке, стала не коронавирусная инфекция.

Он умер не от коронавируса. Там совершенно другой диагноз, — сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заместитель главного врача медцентра Игорь Тюрин.

Он опроверг наличие у скончавшегося пневмонии, а также диагноза, связанного с инфекционным заболеванием. Тюрин добавил, что мужчина был доставлен в больницу по экстренным показаниям в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее СМИ сообщили о смерти 75-летнего мужчины, госпитализированного в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. По некоторым сведениям, пациент вернулся из Италии в середине февраля, а 10 марта почувствовал себя плохо. Он вызвал врачей, которые диагностировали у него ОРВИ. 11 марта его состояние резко ухудшилось. С подозрением на коронавирус его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Ночью пациент скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.