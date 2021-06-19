Заместителем главы Минцифры назначили Николая Яцеленко

https://static.news.ru/photo/6e438ce2-d120-11eb-99eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем главы Минцифры Николая Яцеленко. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, — говорится в документе.

Яцеленко начинал свою карьеру в качестве госслужащего в Минэкономразвитии. В этом министерстве он работал с 2002 по август 2006 года, а затем перешёл в Мининформсвязи, где занимал должность начальника отдела государственных и региональных программ. Когда в министерстве произошло преобразование, чиновник получил должность начальника отдела связи, а затем занимал различные руководящие должности в ведомстве.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о назначении двух заместителей главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Одним из новых замминистра стал Анатолий Бобраков. Другим — Марат Шамьюнов.