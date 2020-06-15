Заместитель главреда «Ведомостей» высказался об увольнении коллег

https://static.news.ru/photo/33599808-af14-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Александр Губский заявил, что у него и его коллег не было серьёзных конфликтов с Андреем Шмаровым, который 15 июня официально стал главредом издания, а причины ухода с должности ряда сотрудников не лежат в личной плоскости.

15 июня совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» (компании — собственника «Ведомостей») поддержал назначение Шмарова, бывшего до того исполняющим обязанности главреда, на должность главы редакции. После этого из газеты уволились заместители главного редактора — кроме Губского это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Также ушли с должностей корреспондент отдела экономики Елизавета Базанова, а также и.о. шеф-редактора Александр Чунов.

В беседе с «Ридусом» Губский подтвердил , что массовый исход сотрудников редакции связан именно с утверждением Шмарова в должности руководителя.

Крупных конфликтов у нас с ним в последнее время не было, но это не меняет главного. Он выполнял политический заказ, выполняет и будет выполнять, — заявил бывший заместитель главреда «Ведомостей».

О своих дальнейших карьерных планах после ухода из газеты Губский пока говорить не готов.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей» — что также не прибавило ему популярности. В мае было объявлено, что новым владельцем издания станет Иван Ерёмин, которому принадлежит новостной сайт «ФедералПресс».

Как писал NEWS.ru, в июне сотрудники газеты зарегистрировали первичную ячейку профсоюза журналистов. Они сделали это, чтобы обеспечить себе защиту от увольнений после смены руководства газеты.