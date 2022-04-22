«Замещать не для кого»: ретейлер усомнился в помощи челноков экономике
Ретейлер Потапенко: челноки не заменят промышленные поставки для россиян
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:39, 22 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Челноки не заменят для россиян промышленные поставки из-за рубежа, сообщил ретейлер Дмитрий Потапенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Рынок сильно изменился, он в основном зависит от спроса и уже затем — от предложения, объяснил специалист.
Замещать не для кого. Ключевой вопрос — это потребительский спрос. Челноки не могут заменить промышленные поставки, как бы этого ни хотелось. Неверно предположение, что рынок остался тот же. Рынок фундаментально изменился, тектонически изменился спрос, а у нас почему-то всё время говорят о предложении. Предложение вторично, — сказал Потапенко.
Он привёл в пример певца Владимира Высоцкого, который ездил на «Мерседесе», но остальные просто не могли себе его позволить.
Потапенко также спрогнозировал рост торговли бывшими в использовании товарами и призвал государство не мешать самозанятым и малому бизнесу. Пока все меры поддержки только излишне нагружают экономику страны, считает он.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что России необходимо наладить собственную промышленность и самостоятельно производить «элементарные вещи», которые до сих пор ввозили из-за рубежа. Парламентарий отметил, что ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают».