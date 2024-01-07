Замерзающие жители Подмосковья не могут комментировать посты губернатора В Telegram Воробьева закрыли комментарии после сообщений о коммунальной аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Воробьев

В Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пропала возможность комментировать посты после множества сообщений жителей о коммунальном коллапсе в области, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, оставшиеся без воды, тепла и электричества граждане обращались к главе региона в комментариях с просьбой помочь им.

Как пишет канал, местные жители рассказали о том, что сначала на их комментарии отвечали власти и профильные ведомства, после этого негативные сообщения начали удалять. В итоге администраторы решили полностью запретить доступ к комментированию публикаций.

Как ранее заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отключением отопления и электроэнергии в Подмосковье. Чрезвычайная ситуация наблюдалась в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском районах. До этого глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе проверки по факту ненадлежащей подачи электроэнергии и теплоснабжения для жителей Чехова. Аналогичные проверки пройдут в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.