Замена петуниям: 5 цветов для кашпо — ставьте хоть на солнце, хоть под дождь и любуйтесь все лето

Замена петуниям: 5 цветов для кашпо — ставьте хоть на солнце, хоть под дождь и любуйтесь все лето

Если вы устали от капризных петуний, которые после каждого дождя превращаются в мокрые тряпки, а стебли ломаются от ветра, посадите в кашпо цветы, которые специально выведены для уличных условий.

Калибрахоа: ее цветки не повреждаются ливнями и быстро сохнут, а стебли со временем деревенеют и не ломаются даже при сильных порывах урагана. Она обожает солнце и цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков с июня по октябрь.

Вербена ампельная выдерживает и солнцепек, и дождь, и ветер, не разваливаясь и не теряя форму после ливня.

Пеларгония плющелистная (ампельная герань) — настоящий «танк»: она не боится прямых солнечных лучей, сильных порывов ветра и не требует частого полива.

Бакопа создает нежные водопады из белых, розовых или голубых цветков, не боится ветра и ливней, а также засухоустойчива.

Фото: D-NEWS.ru

Замыкает пятерку лобелия — ее мелкие, но многочисленные цветки небесно-голубого, синего или белого цвета создают воздушное кружевное облако, которое быстро восстанавливается после дождя.

Ранее были названы злаки для сада: сажаешь — и сад покрывается розовыми, бордовыми и серебристыми метелками.