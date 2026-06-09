Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 16:33

Замена петуниям: 5 цветов для кашпо — ставьте хоть на солнце, хоть под дождь и любуйтесь все лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы устали от капризных петуний, которые после каждого дождя превращаются в мокрые тряпки, а стебли ломаются от ветра, посадите в кашпо цветы, которые специально выведены для уличных условий.

Калибрахоа: ее цветки не повреждаются ливнями и быстро сохнут, а стебли со временем деревенеют и не ломаются даже при сильных порывах урагана. Она обожает солнце и цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков с июня по октябрь.

Вербена ампельная выдерживает и солнцепек, и дождь, и ветер, не разваливаясь и не теряя форму после ливня.

Пеларгония плющелистная (ампельная герань) — настоящий «танк»: она не боится прямых солнечных лучей, сильных порывов ветра и не требует частого полива.

Бакопа создает нежные водопады из белых, розовых или голубых цветков, не боится ветра и ливней, а также засухоустойчива.

Фото: D-NEWS.ru

Замыкает пятерку лобелия — ее мелкие, но многочисленные цветки небесно-голубого, синего или белого цвета создают воздушное кружевное облако, которое быстро восстанавливается после дождя.

Ранее были названы злаки для сада: сажаешь — и сад покрывается розовыми, бордовыми и серебристыми метелками.

Проверено редакцией
Читайте также
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
Общество
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
В деле об избиении до смерти футболиста Ерошевича появились новые детали
Общество
В деле об избиении до смерти футболиста Ерошевича появились новые детали
Посадите в июне — в июле сад загорится рубиновыми шарами. Многолетник цвета бархатного заката для самых эффектных клумб
Общество
Посадите в июне — в июле сад загорится рубиновыми шарами. Многолетник цвета бархатного заката для самых эффектных клумб
Посадите в июне — все лето клумба в пушистых шапках с кремовым оттенком. Многолетник-нежность для красивого сада
Общество
Посадите в июне — все лето клумба в пушистых шапках с кремовым оттенком. Многолетник-нежность для красивого сада
Бросьте семечко у забора один раз — и на 20 лет забудьте про унылую ограду: лианы для живой изгороди
Общество
Бросьте семечко у забора один раз — и на 20 лет забудьте про унылую ограду: лианы для живой изгороди
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.