Замена окрошки — холодный борщ! Вкуснейшее весенне-летнее блюдо с колбасой. Холодный летний борщ — освежающая классика жаркого сезона. Этот яркий холодный суп — идеальное спасение в знойный день. Готовится быстро, насыщает без тяжести и дарит прохладу!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 крупная свекла (вареная);
- 1 литр кефира;
- 1 литр охлажденной кипяченой воды;
- 4 картофелины (вареные);
- 1 свежий огурец;
- пучок укропа/петрушки;
- зеленый лук;
- 300 г вареной колбасы (можно заменить ветчиной);
- 4 яйца (вареные);
- 4 ст. л. сметаны;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- соль и перец.
Приготовление:
1. Основная база. Натрите вареную свеклу на терке. Смешайте кефир и воду. Добавьте лимонный сок, соль и перец.
2. Нарезка. Картофель и яйца — кубиками. Огурец и колбасу — соломкой. Зелень мелко порубите.
3. Сборка. В тарелки разложите нарезанные ингредиенты, залейте кефирно-свекольной смесью. Добавьте ложку сметаны и посыпьте зеленью.
Советы:
- подавайте хорошо охлажденным (можно добавить лед);
- дайте настояться 30 минут — вкус станет насыщеннее;
- для пикантности добавьте редис или щавель.
Калорийность порции: ~280 ккал.
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