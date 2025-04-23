Замена окрошки — холодный борщ! Вкуснейшее весенне-летнее блюдо с колбасой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замена окрошки — холодный борщ! Вкуснейшее весенне-летнее блюдо с колбасой. Холодный летний борщ — освежающая классика жаркого сезона. Этот яркий холодный суп — идеальное спасение в знойный день. Готовится быстро, насыщает без тяжести и дарит прохладу!

Ингредиенты (на 4 порции):

1 крупная свекла (вареная);

1 литр кефира;

1 литр охлажденной кипяченой воды;

4 картофелины (вареные);

1 свежий огурец;

пучок укропа/петрушки;

зеленый лук;

300 г вареной колбасы (можно заменить ветчиной);

4 яйца (вареные);

4 ст. л. сметаны;

1 ст. л. лимонного сока;

соль и перец.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовление:

1. Основная база. Натрите вареную свеклу на терке. Смешайте кефир и воду. Добавьте лимонный сок, соль и перец.

2. Нарезка. Картофель и яйца — кубиками. Огурец и колбасу — соломкой. Зелень мелко порубите.

3. Сборка. В тарелки разложите нарезанные ингредиенты, залейте кефирно-свекольной смесью. Добавьте ложку сметаны и посыпьте зеленью.

Советы:

подавайте хорошо охлажденным (можно добавить лед);

дайте настояться 30 минут — вкус станет насыщеннее;

для пикантности добавьте редис или щавель.

Калорийность порции: ~280 ккал.

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