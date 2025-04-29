Замена котлетам! Рулет из фарша в беконном «панцире» с сырной начинкой — вкуснятина на обед. Это настоящая находка для тех, кто устал от обычных котлет! Нежное мясо в хрустящем «панцире» из бекона с расплавленной сырной начинкой покорит всех за столом. Простота приготовления и праздничный вид делают блюдо идеальным для будней и особых случаев.