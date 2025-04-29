Замена котлетам! Рулет из фарша в беконном «панцире» с сырной начинкой — вкуснятина на обед. Это настоящая находка для тех, кто устал от обычных котлет! Нежное мясо в хрустящем «панцире» из бекона с расплавленной сырной начинкой покорит всех за столом. Простота приготовления и праздничный вид делают блюдо идеальным для будней и особых случаев.
Ингредиенты
- Фарш (говяжий/смешанный) — 600 г
- Бекон — 100 г (10–12 ломтиков)
- Сыр (чеддер/сулугуни) — 150 г (соломкой)
- Лук — 1 шт. (мелко нарезать)
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Горчица — 1 ст. л.
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Приготовление
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Смешайте фарш с луком, чесноком, яйцом, горчицей, сухарями и специями.
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На фольге выложите ломтики бекона внахлест, сверху распределите массу из фарша слоем 1,5 см.
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Выложите сырную соломку и чеснок, оставив края, сверните рулет.
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Запекайте 40 минут при 180 °C в фольге и 5 минут при режиме гриля без фольги до золотистости.
Калорийность: 280 ккал/100 г. Подавайте с овощами или картофельным пюре.
Ранее мы делились рецептом мясного рулета, который тает во рту! Хит обедов и ужинов!