Замена котлетам! Рулет из фарша в беконном «панцире» с сырной начинкой — вкуснятина на обед. Это настоящая находка для тех, кто устал от обычных котлет! Нежное мясо в хрустящем «панцире» из бекона с расплавленной сырной начинкой покорит всех за столом. Простота приготовления и праздничный вид делают блюдо идеальным для будней и особых случаев.

Ингредиенты

  • Фарш (говяжий/смешанный) — 600 г
  • Бекон — 100 г (10–12 ломтиков)
  • Сыр (чеддер/сулугуни) — 150 г (соломкой)
  • Лук — 1 шт. (мелко нарезать)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Соль, перец, паприка — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте фарш с луком, чесноком, яйцом, горчицей, сухарями и специями.

  2. На фольге выложите ломтики бекона внахлест, сверху распределите массу из фарша слоем 1,5 см.

  3. Выложите сырную соломку и чеснок, оставив края, сверните рулет.

  4. Запекайте 40 минут при 180 °C в фольге и 5 минут при режиме гриля без фольги до золотистости.

Калорийность: 280 ккал/100 г. Подавайте с овощами или картофельным пюре.

Ранее мы делились рецептом мясного рулета, который тает во рту! Хит обедов и ужинов!

 