Рособрнадзор: замена ЕГЭ другим экзаменом затянула бы приёмную кампанию

https://static.news.ru/photo/b820bf28-b0a2-11ea-a822-fa163e074e61_660.jpg Анзор Музаев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Замена Единого государственного экзамена другим форматом проверки знаний при поступлении в высшие учебные заведения затянула бы приёмную кампанию на несколько месяцев. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в случае проведения вступительного экзамена силами вузов потребовалось бы большое количество комиссий. Те управиться в сжатые сроки, как это позволяет ЕГЭ, не смогли бы, считает он.

Если бы мы отказались от экзамена, <...> не лишая права выпускников выбрать пять вузов, то приёмная кампания этого года затянулась бы до мая следующего года, — цитирует Музаева РИА Новости.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

При этом Рособрнадзор не станет требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемической предосторожности.

Ранее NEWS.ru писал, что министерство просвещения утвердило расписание проведения Единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24-25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.