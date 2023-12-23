Замдиректора Росзаповедцентра поймали на взятке Замдиректора Росзаповедцентра задержали в Сочи на многомиллионной взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали в Сочи заместителя директора Росзаповедцентра в момент получения взятки на 23 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Чиновнику предъявлено обвинение, суд поместил его под стражу.

Следственными органами СУ СКР по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, замдиректор госучреждения за десятки миллионов рублей обещал поспособствовать положительному решению по сделке с фирмой на земельный участок в Красной поляне. Несколько дней назад мужчина получил первую часть взятки в размере 1 млн рублей. После этого оперативные сотрудники пресекли его дальнейшие действия. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее экс-главу пенсионного фонда по Красноярскому краю Дениса Майбороду приговорили к 12,5 года лишения свободы за получение взяток на сумму 18 млн рублей. Суд также признал его виновным в растрате более 100 млн рублей. Помимо тюремного срока его обязали выплатить штраф в размере 1,3 млн рублей.