Замдиректора московского парка «Фили» устроил дебош в самолёте

Заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин устроил дебош в самолёте. Его собирались депортировать из Хургады из-за утерянного паспорта, но мужчина начал скандалить. В результате его сняли с рейса. Видео появилось в Telegram-канале «112».

Мужчина прилетел на отдых в Египет вместе с женой и дочкой, но не прошёл паспортный контроль из-за отсутствия документа. По правилам его должны были отправить обратно. Однако уже в самолёте представившийся директором московского парка «Фили» мужчина начал скандалить, нецензурно выражаться и угрожать бортпроводникам. По поводу паспорта он заявил, что его украли.

Дебошира пришлось связать, но и это не помогло. В итоге, после трёх часов задержки отправления рейса, командир самолёта принял решение оставить Лапырина на земле. По данным издания, сейчас он находится в международной зоне аэропорта Хургады.

Ранее полиция задержала пассажирку авиарейса Москва — Анталья за несоблюдение противокоронавирусных ограничений и дебош на борту самолёта. Пассажирка отказалась надевать медицинскую маску, а затем стала в грубой форме общаться с бортпроводниками. В итоге те вызвали стражей порядка.