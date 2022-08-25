Замдиректора гимназии показал, как нужно говорить с детьми о спецоперации Замдиректора подмосковной гимназии Красновид показал, как говорить детям о спецоперации

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Подмосковье проходит форум педагогов региона, открыл его губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках мероприятия замдиректора Гимназии им. Подольских курсантов Павел Красновид провел мастер-класс о том, как нужно говорить с детьми о спецоперации России на Украине. По его словам, в первую очередь важно объяснить ученикам цели и задачи спецоперации, пишет РИАМО.

Наша жизнь более никогда не будет прежней.<...> Каждый из нас, учителей, придя в класс после 24 февраля, попал в очень тяжелую ситуацию, — сказал он.

Красновид отметил, что ученики задают много вопросов о происходящем на Украине, а также могут провоцировать учителя значками и символами. Поэтому он попытался разобраться и понять, как разговаривать на эту тему с детьми. По его словам, самое главное — объяснить школьникам цели и задачи спецоперации.

В ходе мастер-класса Красновид анализировал историю политических движений на Украине с 2013 года, показывал видео с факельных шествий в Одесском доме профсоюзов, разобрал фотографии распространенных у бойцов ВСУ татуировок, а также показал учебники, по которым учат детей в украинских школах.

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что школьники и студенты из ДНР, ЛНР и Украины будут учиться в России бесплатно. По ее словам, с конца февраля их прибыло в Россию более 557 тысяч.