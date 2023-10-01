Лор предупредил о риске пневмонии у не умеющих сморкаться детей

Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Залог успеха в лечении любых лор-заболеваний — это вовремя научить ребенка высмаркиваться, заявил отоларинголог, руководитель отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа НИКИ педиатрии им. Вельтищева Алан Асманов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, застой слизи в носоглотке способствует инфицированию дыхательных путей, что может привести к пневмонии. Учить ребенка высмаркиваться необходимо с шести месяцев.

У детей, особенно если мы говорим о детях первых трех лет жизни, игнорировать насморк нельзя. Залог успеха в лечении лор-заболеваний — это вовремя научить ребенка высмаркивать нос. Надо начинать это делать с шести месяцев. Это очень сильно облегчает в дальнейшем уход за носом ребенка, который болеет, — объяснил Асманов.

Кашель является следствием заболеваний лор-органов у 80% детей, уточнил специалист. Гной и слизь, которые ребенок не умеет высмаркивать, затекает в верхние дыхательные пути. Пневмония в этом случае может развиться уже через пять дней.

Ранее терапевт Анастасия Тимошенко заявила, что заложенность носа может быть следствием контакта с раздражителями. Речь идет о пыли и других аллергенах, которые вызывают бурную реакцию со стороны слизистой полости, объяснила эксперт.