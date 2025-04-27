Заливной пирог с капустой на кефире: готовим по очень простому рецепту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ленивый заливной пирог с капустой: простой рецепт

Домашняя выпечка, которую легко приготовить даже без опыта, — это ленивый пирог с капустой по нашему рецепту. В список ингредиентов вошли только доступные продукты. Очень быстро и легко — попробуйте повторить наш пошаговый рецепт сами.

Список продуктов

Для теста:

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 180 г;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

капуста — 300 г;

лук — 1 шт.;

масло;

соль.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как приготовить ленивый капустный пирог

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Рецепт

Капусту и лук нашинкуйте, обжарьте до мягкости. Посолите.

Яйца взбейте с кефиром, добавьте соль и соду. Вмешайте муку до получения теста, которое по консистенции напоминало бы густую сметану. Форму смажьте, вылейте половину теста, выложите начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте при 180 градусов около 35–40 минут до румяной корочки.

Пирог хорош как горячим, так и холодным, особенно со сметаной.

Полезная информация:

калорийность: около 180 ккал на 100 г;

время приготовления: 50 минут.

Совет: добавьте вареное яйцо и зелень в начинку — так будет сытнее и красивее.

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