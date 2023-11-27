Залив квартиры стал самым частым страховым случаем в РФ: как защитить жилье «СберСтрахование»: залив квартиры стал самым частым страховым случаем в РФ

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Самым частым страховым случаем в России стал залив квартиры. Как защитить жилье от затопления, нужно ли страховать недвижимость, как это правильно сделать?

При каких ЧП чаще всего назначают компенсацию

С начала года компания «СберСтрахование» выплатила 1 млрд рублей компенсаций по полисам страхования жилья. Чаще всего клиенты жаловались на заливы со стороны соседей — эта неприятность произошла с 71% квартир. Страхователи также получили выплаты за последствия стихийных бедствий (12%) и пожаров (8%).

Кроме того, компенсации назначались за взрывы, удары молний, конструктивные дефекты и противоправные действия третьих лиц.

«Средняя выплата по полисам страхования жилья довольно высока — 78 тыс. рублей. Недвижимость часто страдает от различных происшествий, поэтому многие люди предпочитают заранее позаботиться о своём доме: по сравнению с прошлым годом количество россиян, оформивших полисы защиты недвижимости, выросло на 20%», — сказал директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов.

Самые крупные компенсации получили те, чье имущество пострадало при пожаре. Например, семья из Нижегородской области по полису добровольного страхования жилья получила 6,5 млн рублей за полностью сгоревшие дачный дом и беседку.

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Нужно ли страховать недвижимость

Юрист Татьяна Соколова рассказала, что лучше страховать свое жилье. По ее словам, это будет отличным вариантом на случай затоплений. Вместе с этим она отметила, что страховка не всегда сможет полностью покрыть расходы на ремонт и замену мебели и техники — в этом случае возмещение ущерба ляжет на виновника.

«Существует мнение, что залившие нижнюю квартиру соседи должны будут возместить моральный вред. Это заблуждение, моральный вред не будет компенсирован», — предупредила Соколова.

В 2021 году наметился рост интереса к страхованию жилья. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отмечал, что тенденция появилась после пандемии. В период ограничений, по его мнению, у людей возросла «ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом».

Как застраховать жилье

Получить страховой полис на недвижимость с каждым годом становится проще, ведь банки создали приложения, в которых оформление документов можно выполнить за пару кликов. Первым делом страхователю нужно выбрать, каким будет страхование: традиционным, то есть предусматривающим стандартный набор рисков (пожар, авария на инженерных сетях, затопление, взрыв газа и т. д.), или специфическим.

По способу оформления полиса услуги делятся на два типа — экспресс-вариант и классический. Первый предусматривает унифицированные условия, оперативность получения полиса, отсутствие индивидуального подхода, несколько вариантов страхования, различающиеся по цене и перечню включенных в полис страховых рисков. Классический вариант потребует больше времени, однако у владельца недвижимости будет возможность получить более эффективное и выгодное предложение от страховщика. Далее следует выбрать подходящий по цене продукт.

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Как защитить свою квартиру от затопления и воров

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что преступники стараются не связываться с квартирами, явно оборудованными современными средствами защиты. По его словам, в ситуации с охранными системами речь идет не только об инженерных средствах вроде решёток и рольставней, но и о технических — сигнализации и охранных системах, установленных во всех уязвимых местах.

Для защиты квартиры от протечек необходимо использовать специальные датчики, которые будут срабатывать в случае неисправности. Кроме того, на вводах водопровода в квартиру должны стоять краны и сантехнический коллектор — распределительное устройство, от которого к каждой точке водозабора проводится отдельная труба. Такая технология минимизирует перепады давления. Кроме того, следует перекрывать воду краном или на коллекторе, если квартира какое-то время будет пустовать — например, хозяева уедут в командировку или отпуск на несколько дней или месяцев.

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