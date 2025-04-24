Остался багет после праздников — не беда! Этот рецепт превратит его в хрустящую, сочную закуску с расплавленным сыром — пальчики оближешь! Готовится 15 минут — идеально для внезапных гостей.
Ингредиенты (на 1 багет):
-
багет черствый — 1 шт.;
-
ветчина — 150 г;
-
помидоры — 2 шт.;
-
сыр чеддер — 100 г;
-
сливки 20% — 50 мл;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
зелень — по вкусу.
Приготовление (3 шага!):
-
Багет разрежьте вдоль, выньте мякоть.
-
Смешайте начинку: кубики ветчины и помидоров + тертый сыр + сливки + давленый чеснок.
-
Наполните багет, заверните в фольгу, запекайте 10 минут при 180 °C.
Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.