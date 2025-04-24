Остался багет после праздников — не беда! Этот рецепт превратит его в хрустящую, сочную закуску с расплавленным сыром — пальчики оближешь! Готовится 15 минут — идеально для внезапных гостей.

Ингредиенты (на 1 багет):

  • багет черствый — 1 шт.;

  • ветчина — 150 г;

  • помидоры — 2 шт.;

  • сыр чеддер — 100 г;

  • сливки 20% — 50 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • зелень — по вкусу.

Приготовление (3 шага!):

  1. Багет разрежьте вдоль, выньте мякоть.

  2. Смешайте начинку: кубики ветчины и помидоров + тертый сыр + сливки + давленый чеснок.

  3. Наполните багет, заверните в фольгу, запекайте 10 минут при 180 °C.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.