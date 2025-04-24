Залежался багет с праздников? Вот рецепт сочной закуски: хит из духовки

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Остался багет после праздников — не беда! Этот рецепт превратит его в хрустящую, сочную закуску с расплавленным сыром — пальчики оближешь! Готовится 15 минут — идеально для внезапных гостей.

Ингредиенты (на 1 багет):

багет черствый — 1 шт.;

ветчина — 150 г;

помидоры — 2 шт.;

сыр чеддер — 100 г;

сливки 20% — 50 мл;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — по вкусу.

Приготовление (3 шага!):

Багет разрежьте вдоль, выньте мякоть. Смешайте начинку: кубики ветчины и помидоров + тертый сыр + сливки + давленый чеснок. Наполните багет, заверните в фольгу, запекайте 10 минут при 180 °C.

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