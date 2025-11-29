День матери
Закуска «Снежные цветы» на Новый год — простой рецепт с пластинками сыра: начинка и подача покорят всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуска «Снежные цветы» на Новый год — простой рецепт с пластинками сыра: начинка и подача покорят всех. Эта закуска стала настоящим украшением моего праздничного стола! Элегантные «цветы» из сыра с ароматной начинкой покорили всех без исключения!

Берем: сыр листовой — 1 упаковка, куриное филе — 250–300 г, огурцы маринованные — 2 шт., шампиньоны — 100–150 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., морковь — 1 шт., майонез, соль.

Куриное филе нарезаю мелкими кубиками и обжариваю до золотистости. Шампиньоны с луком пассерую на растительном масле до аппетитного аромата. Морковь отвариваю до мягкости и нарезаю длинными тонкими брусочками — они станут «тычинками» наших цветов. Смешиваю в миске курицу, грибы с луком, нарезанное яйцо и мелко порубленные маринованные огурчики. Заправляю майонезом, слегка солю — начинка получается сочной и ароматной.

Аккуратно раскладываю листы сыра, на каждый выкладываю ложку начинки и сворачиваю изящные конусы, напоминающие бутоны цветов. В центр каждого «цветка» помещаю по брусочку отварной моркови.

Секрет: подаю закуску на листьях салата, украшаю веточками укропа. Эти «каллы» не только красивы, но и невероятно вкусны — идеальное сочетание для торжественного случая!

Ранее мы готовили баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю. Шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год.

Проверено редакцией
